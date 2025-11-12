"Er kann viele Jahre bei Real prägen": Kroos prophezeit Madrid-Juwel große Zukunft

Johannes Behm , Nico Kaufmann 12.11.2025 • 09:51 Uhr Arda Güler spielt bei Real Madrid derzeit eine starke Saison - und hat in Toni Kroos einen großen Fan. Die Legende von Real Madrid traut dem Juwel Großes zu.

Toni Kroos glaubt an eine erfolgreiche Karriere von Türkei-Star Arda Güler, mit dem er selbst noch eine Saison lang gemeinsam bei Real Madrid gespielt hat. Die aktuelle Entwicklung von Güler, der unter Trainer Xabi Alonso größeres Vertrauen erhält, stimmt Kroos zuversichtlich.

„Mich freut es, dass er in diesem Jahr zum ersten Mal deutlich mehr Spielanteile bekommt, weil er sich das fußballerisch verdient und ein Junge ist, auf den man in Zukunft auch setzen kann“, sagte der sechsmalige Gewinner der Champions-League im Interview mit SPORT1.

Als seinen eigenen Nachfolger sieht er den 20-Jährigen allerdings nicht. „Von Vergleichen halte ich nichts“, machte der Weltmeister von 2014 klar und argumentierte: „Arda ist zudem ein anderer Spielertyp als ich. Seine beste Position ist deutlich offensiver als meine, deswegen geht es überhaupt nicht um meine Nachfolge.“

Kroos über Güler: „Er hat ein richtig feines Füßchen“

Die Entwicklung, die der junge Spielmacher derzeit nimmt, stimmt Kroos positiv. „Es freut mich grundsätzlich, weil er ein guter Junge ist“, betonte der 35-Jährige, der seine Karriere nach der Saison 2023/24 beendet hatte.

Güler, der im Sommer 2023 von Fenerbahce zu den Königlichen stieß und in seinen ersten beiden Jahren meistens nur sporadisch zum Einsatz kam, blüht in dieser Saison auf und steht wettbewerbsübergreifend bereits bei neun Torbeteiligungen in 16 Einsätzen.

„Er hat ein richtig feines Füßchen, was er in dieser Saison schon öfter sehr gewinnbringend für Real eingesetzt hat“, lobte Kroos den türkischen Nationalspieler, dem er nur das Beste wünscht. „Deswegen hoffe ich, dass er weiterhin konstant Spielzeit bekommt, weil man sich nur so verbessern kann.“