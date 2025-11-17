FC Barcelona kehrt endlich ins Camp Nou zurück - Folgen für deutsches Team?

SPORT1 17.11.2025 • 15:21 Uhr Der FC Barcelona kann endlich in sein eigenes Stadion zurückkehren! Das könnte auch für ein deutsches Team Folgen haben.

Das lange Warten hat ein Ende: Der FC Barcelona darf endlich ins Camp Nou zurückkehren. Wie der Klub selbst mitteilte, hat er vom Stadtrat grünes Licht bekommen - schon am Wochenende ist es soweit.

Beim Spiel gegen Athletic Bilbao am 22. November sind 45.401 Zuschauer zugelassen. Die Freigabe gilt zunächst für LaLiga. Ob die Mannschaft von Trainer Hansi Flick auch in der Champions League wieder im eigenen Stadion auflaufen kann, ist noch offen.

Der Klub hofft auf eine Zusage für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt am 9. Dezember.

Das berühmte Camp Nou befindet sich seit geraumer Zeit im Umbau, das bisher letzte Spiel fand im Mai 2023 statt. Zuletzt hatte der Klub bereits eine öffentliche Trainingseinheit im weiten Rund veranstaltet, dabei waren 23.000 Fans zugelassen.