"Fing an zu weinen": Der schwerste Moment seiner Karriere

Luca Utz 16.11.2025 • 13:27 Uhr Barcelona-Keeper Wojciech Szczesny hat in beinahe 20 Jahren im Profifußball vieles erlebt - ein Moment in seiner Karriere tat dem Polen aber besonders weh.

Wenn es darum geht, den schwersten Moment seiner Karriere zu bestimmen, tut sich Wojciech Szczesny vom FC Barcelona nicht schwer: Sein unfreiwilliger Abgang beim FC Arsenal im Sommer 2017 hat den langjährigen Keeper der Gunners besonders getroffen.

Das erzählte der 35-Jährige im von Amazon Polen produzierten Dokumentarfilm über sein Leben. Im Gespräch mit Arsenals Kult-Coach Arsène Wenger, der beim Premier-League-Klub zu dieser Zeit an der Seitenlinie stand, erinnerte sich Szczesny an seine Gefühlslage, als ihm mitgeteilt wurde, dass er den Verein verlassen müsse.

Szczesny emotional: „Hat mir das Herz gebrochen“

„Das war der einzige Moment in meiner Karriere, der mir wirklich das Herz gebrochen hat. Ich erinnere mich, dass ich nach Hause kam und zu weinen anfing“, erzählte der polnische Keeper über den Moment, nachdem Wenger ihm offenbart hatte, dass er nicht mehr mit ihm plane.

Direkt an den ehemaligen Trainer gerichtet, fügte der heutige Barcelona-Keeper hinzu: „Ich wollte zu Juventus, weil du mir klargemacht hast, dass das zu diesem Zeitpunkt das Beste war und ich Arsenal verlassen musste“.

Arsenal-Aus nach Zigarettenvorfall

Zudem fragte er den 76-Jährigen, ob seine Ausbootung erst in diesem Moment oder bereits zwei Jahre zuvor in Southampton beschlossen wurde.

Damals hatte der bekennende Raucher nach einem schwachen Auftritt gegen die Saints (0:2), bei dem er an beiden Gegentreffern beteiligt war, in der Kabine eine Zigarette geraucht. Für Wenger ein absoluter Tabubruch.

Der Pole wurde daraufhin für zwei Jahre zur AS Rom verliehen, ehe ihm im Sommer 2017 der Abgang ans Herz gelegt wurde. „Ich glaube, du hattest die Entscheidung schon zwei Jahre zuvor getroffen und es war egal, was ich von diesem Moment an tat“, fügte Szczesny an.

Wenger gab daraufhin zu, bereits nach dem Vorfall in Southampton das Aus des Torhüters beschlossen zu haben, da er der Meinung war, dass sich dieser zu sehr in seiner Komfortzone befand.

Hat Wenger einen Fehler gemacht?

In diesem Punkt stimmte der heutige Barcelona-Keeper der Trainer-Legende zu, betonte jedoch, dass die Arsenal-Verantwortlichen nach seiner zweijährigen Leihe „einen Fehler gemacht haben, mich nicht wieder zurückzuholen“. Wenger räumte daraufhin ein, dass er in seiner Karriere viele Fehler gemacht habe.