Flick fordert mehr Kampfgeist

Trainer Hansi Flick vom FC Barcelona verlangt angesichts der großen Personalprobleme eine bessere Mentalität seiner Spieler. Bis die vielen verletzten Spieler wieder zur Verfügung stehen, "müssen wir kämpfen", forderte Flick vor dem Gastspiel bei Celta Vigo am Sonntag: "Am Mittwoch haben wir diesen nötigen Kampfgeist vermisst. Hoffentlich sehen wir ihn morgen."

Der spanische Meister war vor drei Tagen in der Champions League nicht über ein enttäuschendes 3:3 beim FC Brügge hinausgekommen. In der Liga beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid nach elf Spielen fünf Punkte. "Ich weiß, wir alle wissen es, die Spieler wissen, dass wir viel besser spielen müssen", sagte Flick, der auf einen "Neuanfang" hofft, wenn die verletzten Spieler nach und nach zurückkehren. "Das ist keine Ausrede, sondern Fakt. Wir haben viele verletzte Spieler. Darunter sind wichtige Spieler, einige unserer Schlüsselspieler", sagte der ehemalige Bundestrainer.