La Liga: Große Lewandowski-Show überstrahlt Barcelona-Irrsinn

SPORT1 09.11.2025 • 23:18 Uhr Robert Lewandowski meldet sich beim FC Barcelona eindrucksvoll zurück. Mit einem Dreierpack lässt er auch die teils äußerst fragwürdige Defensive vergessen.

Dank Dreierpacker Robert Lewandowski hat der FC Barcelona den Rückstand auf Rekordmeister Real Madrid in La Liga verkürzt.

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick siegte bei Celta Vigo mit 4:2 (3:2) und sprang auf drei Punkte an die Königlichen heran. Die Madrilenen von Trainer Xabi Alonso waren am Nachmittag nicht über ein 0:0 bei Rayo Vallecano hinausgekommen.

Der zuletzt angeschlagene Pole Lewandowski schoss die Katalanen mit drei Treffern (10./Foulelfmeter, 37., 73.) zum zweiten Ligasieg in Serie, auch Ausnahmekönner Lamine Yamal (45.+4) traf.

Die zwei Gesichter des FC Barcelona

Die Superstars überstrahlten damit die einmal mehr unübersehbaren Defensivprobleme ihres Teams. Sergio Carreira (11.) und Borja Iglesias (43.) hatten in der spektakulären ersten Halbzeit zweimal für die Gastgeber ausgeglichen. Beide Male verteidigte Barca auf Höhe der Mittellinie - und konnte nur noch hinterherrennen.

„Es gab zwei Barcas. In sehr schwaches in der Defensive und ein anderes, mächtiges im Angriff“, schrieb Mundo Deportivo.

Zu allem Überfluss sah Barcas Frenkie de Jong spät noch (90.+4) die Gelb-Rote Karte. Der Titelverteidiger lauert mit 28 Punkten nun knapp hinter Real (31).

Matchwinner Lewandowski meinte nach der Partie: „In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel besser unter Kontrolle. In der ersten Halbzeit erzielte Celta sehr einfache Tore.“

Man müsse analysieren, „wie wir die Defensive verbessern können. Ich hoffe, dass wir deutlich besser spielen, wenn wir zurückkommen.“