La Liga: Langjähriger Top-Schiedsrichter kassiert Rote Karte!

SPORT1 29.11.2025 • 09:47 Uhr Ein langjähriger Schiedsrichter fliegt in Spanien vom Platz. Er leitete einst selbst große Spiele.

Ein ehemaliger Top-Schiedsrichter ist in LaLiga vom Platz geflogen. Enrique Mejuto González sah beim 1:0-Sieg von Getafe gegen Elche in LaLiga die Rote Karte.

Der Schiedsrichter der Partie, Alejandro Hernández Hernández, griff in der Nachspielzeit zum roten Karton. Zunächst waren die Zuschauer davon ausgegangen, dass Getafe-Trainer José Bordalás vom Platz gestellt worden sei.

Heute Platzverweis - einst leitete er legendäre Spiele

Doch aus dem Spielbericht des Unparteiischen geht hervor, dass sein ehemaliger Kollege González betroffen war. Dieser ist als „Delegierter“ bei Getafe angestellt - vorgeworfen wurde ihm als „Leiter der Balljungen-Gruppe“ das Anstacheln zum Zeitspiel.

Bei dem 60-jährigen González handelt es sich um einen äußerst prominenten Vertreter der Schiedsrichter-Zunft. Er gilt als einer der besten Referees des spanischen Fußballs, stand in LaLiga 263 Mal auf dem Platz.