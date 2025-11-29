La Liga: Langjähriger Top-Schiedsrichter kassiert Rote Karte!

Ein ehemaliger Top-Schiedsrichter ist in LaLiga vom Platz geflogen. Enrique Mejuto González sah beim 1:0-Sieg von Getafe gegen Elche in LaLiga die Rote Karte.
Ex-Schiri kassiert Platzverweis
Der Schiedsrichter der Partie, Alejandro Hernández Hernández, griff in der Nachspielzeit zum roten Karton. Zunächst waren die Zuschauer davon ausgegangen, dass Getafe-Trainer José Bordalás vom Platz gestellt worden sei.
Heute Platzverweis - einst leitete er legendäre Spiele
Doch aus dem Spielbericht des Unparteiischen geht hervor, dass sein ehemaliger Kollege González betroffen war. Dieser ist als „Delegierter“ bei Getafe angestellt - vorgeworfen wurde ihm als „Leiter der Balljungen-Gruppe“ das Anstacheln zum Zeitspiel.
Bei dem 60-jährigen González handelt es sich um einen äußerst prominenten Vertreter der Schiedsrichter-Zunft. Er gilt als einer der besten Referees des spanischen Fußballs, stand in LaLiga 263 Mal auf dem Platz.
Sein wohl größtes Spiel: Das legendäre Champions-League-Finale, in dem Liverpool ein 0:3 gegen Milan noch aufholte.