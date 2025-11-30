La Liga: Rüdiger-Leidenszeit bei Real Madrid endet!

SPORT1 30.11.2025 • 20:40 Uhr Antonio Rüdiger feiert gegen den FC Girona sein Comeback nach langer Leidenszeit. Der Innenverteidiger kehrt nach einer Verletzung auf den Platz zurück.

Antonio Rüdiger gibt am Sonntagabend sein langersehntes Comeback für Real Madrid! Der Innenverteidiger steht beim Liga-Auswärtsspiel der Königlichen gegen den FC Girona (im SPORT1-Liveticker) erstmals seit Ende August wieder auf dem Platz.

Rüdiger hatte sich im September eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen und war seitdem ausgefallen. Auch Teamkollege Eder Militao kehrt nach einer Muskelverletzung auf den Rasen zurück und bildet mit Rüdiger die Innenverteidigung.