La Liga: Rüdiger-Leidenszeit bei Real Madrid endet!

Rüdiger-Leidenszeit endet

Antonio Rüdiger feiert gegen den FC Girona sein Comeback nach langer Leidenszeit. Der Innenverteidiger kehrt nach einer Verletzung auf den Platz zurück.
Antonio Rüdiger gibt am Sonntagabend sein langersehntes Comeback für Real Madrid! Der Innenverteidiger steht beim Liga-Auswärtsspiel der Königlichen gegen den FC Girona (im SPORT1-Liveticker) erstmals seit Ende August wieder auf dem Platz.

Rüdiger hatte sich im September eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen und war seitdem ausgefallen. Auch Teamkollege Eder Militao kehrt nach einer Muskelverletzung auf den Rasen zurück und bildet mit Rüdiger die Innenverteidigung.

In Katalonien will Real Madrid die Tabellenführung in La Liga zurückerobern, sowohl der FC Barcelona als auch Villarreal sind am Wochenende vorübergehend an den Madrilenen vorbeigezogen.

