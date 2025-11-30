Real Madrid verhindert Blamage - doch verliert Platz eins

SID 30.11.2025 • 23:00 Uhr Die Königlichen holen beim FC Girona nur einen Punkt.

Real Madrid hat am späten Sonntagabend eine peinliche Niederlage abgewendet - doch die Tabellenführung in der spanischen Primera Division ist vorerst passé: Die Königlichen kamen beim FC Girona nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

Kylian Mbappé sorgte mit seinem Treffer per Foulelfmeter (67.) noch für das Remis, dennoch muss sich Real mit 33 Punkten vorerst auf Platz zwei hinter dem FC Barcelona einreihen, der nach dem 3:1 am Samstag gegen Alaves einen Zähler mehr auf dem Konto hat.

Azzedine Ounahi (45.) hatte Girona gegen Real kurz vor der Halbzeit gar in Führung gebracht. Die dominanten, aber vor allem im ersten Abschnitt oftmals ungefährlichen Gäste kämpften gegen den Rückstand an und belohnten sich zumindest mit einem Punktgewinn.

Real rutscht hinter Barca ab

So bleibt das Team von Trainer Xabi Alonso in der Tabelle vor dem FC Villarreal, der Rang drei belegt.