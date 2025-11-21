Nach geplatzter Hospitanz beim FC Bayern: Boateng schlägt bei Barca auf

Überraschende Ankunft beim FC Barcelona: Die Katalanen haben in den sozialen Netzwerken ein Video gepostet, welches Jérôme Boateng bei der Ankunft auf dem Trainingsplatz der Blaugrana zeigt.
Boateng schlägt bei Barca auf
Der 37-Jährige umarmt dabei seinen früheren Bayern-Teamkollegen Robert Lewandowski, Trainer Hansi Flick steht neben den beiden.
Laut Bild absolviert Boateng in Barcelona eine zehntägige Hospitanz und darf in dieser Zeit das Trainerteam um Flick begleiten. Der frühere Bayern-Coach soll dies seinem ehemaligen Schützling aus alter Verbundenheit ermöglicht haben.
Brisant: Erst vor wenigen Wochen wollte Boateng bei den Bayern hospitieren, Trainer Vincent Kompany hatte bereits zugestimmt. Nach unzähligen Protesten aus der Münchner Fanszene platzte das Engagement aber.
Hospitanz bei Bayern geplatzt
Hintergrund der Proteste: Der Weltmeister von 2014 wurde 2024 wegen vorsätzlicher Körperverletzung an seiner Ex-Freundin verurteilt. Im Berufungsverfahren erhielt er dafür nur eine Verwarnung.
Bei Barca bekommt Boateng nun eine neue Chance. „Den Lehrgang und die Prüfung zur B-Lizenz habe ich erfolgreich absolviert. Bis Januar möchte ich jetzt einige Hospitanzen absolvieren“, hatte der ehemalige Abwehrspieler im Oktober bereits gegenüber der Bild angekündigt.
Lewandowski und Boateng spielten von 2014 bis 2021 zeitgleich beim FC Bayern, unter Trainer Flick gewannen sie in der Spielzeit 2019/20 das historische Sextuple.