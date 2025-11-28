Newsticker
Neuer TV-Deal: 6,135 Milliarden Euro für La Liga

Geldregen für La Liga
Pro Saison werden nun 1,227 Milliarden Euro an die spanischen Klubs ausgeschüttet.

Die spanische Fußball-Liga hat einen neuen TV-Deal im Wert von 6,135 Milliarden Euro unterzeichnet. Wie La-Liga-Präsident Javier Tebas am Freitag bei X mitteilte, verlängerten die Streamingplattformen DAZN und Movistar Plus+ ihre auslaufenden Verträge um fünf weitere Jahre. Ab der Saison 2027/28 steigt die jährliche Ausschüttung an die Klubs von 1,125 auf 1,227 Milliarden Euro.

Damit liegt die spanische Liga weiter vor der Bundesliga. In Deutschland erhalten die 36 Erst- und Zweitligisten seit dieser Spielzeit 1,121 Milliarden Euro pro Saison. Der finanzielle Abstand zur englischen Premier League ist aber weiter sehr groß: Auf der Insel kassieren die Vereine seit diesem Sommer umgerechnet 1,91 Milliarden Euro pro Spielzeit.

