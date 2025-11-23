Newsticker
La Liga
La Liga
La Liga

Real Madrid plant Einstieg von Investoren

Real Madrid plant Investoren-Einstieg

Real-Präsident Florentino Perez will den Wert des Vereins „erhalten und steigern“. Über einen möglichen Investoren-Einstieg müsste aber erst abgestimmt werden.
Real-Präsident Florentino Perez will den Wert des Vereins „erhalten und steigern“. Über einen möglichen Investoren-Einstieg müsste aber erst abgestimmt werden.

Der spanische Rekordmeister Real Madrid will sich für Investoren öffnen.

Präsident Florentino Perez erklärte am Sonntag auf der Generalversammlung des Klubs, dass mit dieser Maßnahme „der Wert des Vereins erhalten und gesteigert“ werden solle.

Perez erklärt sich

Investoren sollen nach den Plänen eine Minderheitsbeteiligung von maximal fünf bis zehn Prozent erhalten.

„Wir wollen, dass unsere traditionsreiche Struktur die Herausforderungen der Zukunft meistert, und mehr denn je brauchen wir die aktive Beteiligung unserer 100.000 Mitglieder am Erhalt unseres Erbes“, sagte Perez.

Die Mitglieder sind bisher die alleinigen Entscheidungsträger. Über den Einstieg von Investoren müsste wohl auf einer außerordentlichen Generalversammlung abgestimmt werden.

