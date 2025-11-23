La Liga: Nächster Real-Rückschlag gegen Außenseiter

SID 23.11.2025 • 23:02 Uhr Nach drei sieglosen Spielen ist Real Madrids Vorsprung auf den FC Barcelona fast aufgebraucht.

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat im Titelrennen der spanischen La Liga den nächsten Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso kam am Sonntagabend beim FC Elche nach zwei Rückständen nur zu einem 2:2 (0:0) - es war für Real das dritte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Nach einer packenden Schlussphase mit drei Toren binnen neun Minuten behaupteten die Königlichen zwar die Tabellenführung vor dem FC Barcelona, der Vorsprung schmolz jedoch auf einen Punkt.

Joker Alvaro hatte Elche in der 84. Minute erneut in Führung gebracht, ehe der Ex-Dortmunder Jude Bellingham in der 87. Minute zum 2:2-Endstand traf.

Zuvor hatte Dean Huijsen (78.) das erste Mal für Madrid ausgeglichen, nachdem Aleix Febas (53.) die Gastgeber in Führung gebracht hatte. In der Schlussphase flog Elches Victor Chust (90.+6) noch mit der Gelb-Roten Karte vom Platz.