Rote Karte! Ein missglückter Fallrückzieher nahm ein böses Ende

Offensivspieler Antony hat beim 1:1-Remis seines Klubs Betis Sevilla gegen den FC Girona für eine unglückliche Szene gesorgt und ist nach einem gescheiterten Kunststück mit Rot vom Platz geflogen.
Rot! Fallrückzieher lief übel schief
Der Brasilianer, der einst für 95 Millionen Euro aus Amsterdam zu Manchester United gewechselt war und mittlerweile fest bei Betis Sevilla unter Vertrag steht, hatte am Sonntag kurz vor Spielende zu einem Fallrückzieher im gegnerischen Strafraum angesetzt und dabei seinen Gegenspieler Joel Roca mit dem Fuß im Gesicht getroffen.
Antony entschuldigt sich für Horror-Foul
Der Unparteiische hatte Antony zunächst die Gelbe Karte gezeigt, schickte ihn jedoch nach Eingriff des Videoassistenten mit Rot vom Feld. Nach dem Spiel meldete sich der Brasilianer auf Instagram zu Wort und bat um Entschuldigung.
„Ich bin sehr traurig über die Rote Karte! Ich wollte meinem Team nur zum Sieg verhelfen! Es war eine völlig unbeabsichtigte Aktion. Ich entschuldige mich bei allen Fans, die mich immer unterstützt haben“, schrieb Antony in seiner Story bei Instagram.
Für 22 Millionen Euro war der Offensivspieler im Sommer fest aus Manchester nach Sevilla gewechselt, zuvor hatte er bereits auf Leihbasis bei Betis gespielt. In 38 Pflichtspielen steuerte er 15 Tore und sieben Assists bei, mit Betis liegt er in La Liga derzeit auf dem fünften Tabellenplatz.