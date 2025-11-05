Newsticker
Ter Stegen macht großen Schritt beim FC Barcelona

Ter Stegen macht großen Schritt

Marc-André ter Stegen ist nach der OP zurück im Training. Doch der Weg zu seinem Comeback bleibt voller Fragen.
Nach den Unstimmigkeiten mit dem FC Barcelona blickt Marc-André ter Stegen wieder nach vorne. Der Torhüter, der wieder als Kapitän installiert wurde, freut sich auf die neue Saison.
Benedikt Lohr
Marc-André ter Stegen ist nach der OP zurück im Training. Doch der Weg zu seinem Comeback bleibt voller Fragen.

Marc-André ter Stegen hat nach seiner Rückenoperation das Training wieder aufgenommen.

Der Torhüter des FC Barcelona, der im Juli operiert worden war, teilte erstmals ein Video, in dem er Ballkontakte übte, Pässe annahm und zurückspielte.

„Es fühlt sich gut an, wieder Trainingseinheiten auf dem Platz zu absolvieren“, schrieb ter Stegen auf Instagram.

Hechten und Bälle parieren sind aber offenbar noch kein Teil des Trainings.

Wie geht es mit ter Stegen weiter?

Auch wenn die von ter Stegen geteilten Momente einen Fortschritt in seiner Genesung zeigen, wird der Verein den Deutschen voraussichtlich erst im Dezember oder Anfang Januar wieder für spielfähig erklären.

Ob er dann auch wieder für Barca zum Einsatz kommt, ist allerdings fraglich. Angeblich soll ter Stegen darüber nachdenken, den Klub im Januar auf Leihbasis zu verlassen.

So wolle er seine Chancen auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer wahren. Denn wie seine Aussichten auf Spielzeit sind, ist aktuell noch völlig unklar.

Die Katalanen hatten im Sommer Joan Garcia als neuen Stammkeeper verpflichtet - weil dieser aktuell aber wegen eines Meniskusrisses ausfällt, steht einmal mehr Wojciech Szczesny im Tor.

