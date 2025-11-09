Newsticker
Tod eines Zuschauers: Spanisches Zweitligaspiel abgebrochen

Bei der Partie Ceuta gegen Almería brach ein 73-Jähriger im Stadion zusammen.
Flagge der Stadt Ceuta
Flagge der Stadt Ceuta
© IMAGO/SID
SID
Bei der Partie Ceuta gegen Almería brach ein 73-Jähriger im Stadion zusammen.

Tragischer Zwischenfall in der zweiten spanischen Fußball-Liga: Das Spiel zwischen AD Ceuta und UD Almería wurde nach dem Tod eines Zuschauers abgebrochen. Der 73-Jährige war in der ersten Halbzeit im Estadio Municipal Alfonso Murube der kleinen Exklave auf dem afrikanischen Kontinent kollabiert.

Zunächst war das Spiel nur unterbrochen worden. Als die Nachricht vom Tod des Zuschauers vermeldet wurde, entschieden sich die Mannschaften beim Stande von 1:1, die Partie nicht mehr fortzusetzen. Ein Wiederaufnahme-Termin ist noch offen.

Ceuta spielt in der laufenden Saison erstmals seit 58 Jahren wieder in der zweiten Liga. Zwischenzeitlich war der kleine Klub über Jahre hinweg nur fünftklassig.

