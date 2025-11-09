Tod eines Zuschauers: Spanisches Zweitligaspiel abgebrochen

SID 09.11.2025 • 18:46 Uhr Bei der Partie Ceuta gegen Almería brach ein 73-Jähriger im Stadion zusammen.

Tragischer Zwischenfall in der zweiten spanischen Fußball-Liga: Das Spiel zwischen AD Ceuta und UD Almería wurde nach dem Tod eines Zuschauers abgebrochen. Der 73-Jährige war in der ersten Halbzeit im Estadio Municipal Alfonso Murube der kleinen Exklave auf dem afrikanischen Kontinent kollabiert.

Zunächst war das Spiel nur unterbrochen worden. Als die Nachricht vom Tod des Zuschauers vermeldet wurde, entschieden sich die Mannschaften beim Stande von 1:1, die Partie nicht mehr fortzusetzen. Ein Wiederaufnahme-Termin ist noch offen.