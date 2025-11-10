Verletzungssorgen: Real Madrid bangt um zwei Schlüsselspieler

Das Wochenende verlief für Real Madrid nicht nach Plan: Bei Rayo Vallecano kam das Team von Trainer Xabi Alonso am Sonntag nicht über ein 0:0 hinaus - und muss nun auch noch um zwei Stammkräfte bangen.
Verletzungssorgen um Real-Duo
Wie die Königlichen am Montag mitteilten, werden Mittelfeldspieler Federico Valverde und Torhüter Thibaut Courtois die Reise zu ihren jeweiligen Nationalmannschaften nicht antreten. In beiden Fällen hat dies einen verletzungsbedingten Hintergrund.
Valverde, der Uruguays Freundschaftsspiele gegen Mexiko und die USA verpasst, zog sich laut Klubmitteilung eine Verletzung im hinteren rechten Oberschenkel zu. Bereits während des Duells mit Vallecano griff er sich immer wieder ans Bein, ehe er in der 83. Minute durch Trent Alexander-Arnold ersetzt wurde.
Zwei Wochen Pause für Valverde und Courtois?
Während Real keine genaue Ausfallzeit veröffentlichte, rechnen spanische Medien mit einer zweiwöchigen Zwangspause für Valverde.
Die gleiche Dauer veranschlagt die Presse bei Courtois, bei dem eine Verletzung des langen Adduktorenmuskels im rechten Bein diagnostiziert wurde. Der Keeper steht der belgischen Auswahl in der WM-Qualifikation gegen Kasachstan und Liechtenstein nicht zur Verfügung.
Reals nächstes Spiel steigt nach der Länderspielpause am 23. November bei Elche. Der Aufsteiger ist mit 15 Zählern aktuell Elfter, während Madrid als Spitzenreiter nur noch drei Punkte vor dem FC Barcelona liegt.