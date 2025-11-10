Verletzungssorgen: Real Madrid bangt um zwei Schlüsselspieler

SPORT1 10.11.2025 • 17:48 Uhr Real Madrid muss sich um zwei Schlüsselspieler sorgen. Federico Valverde und Thibaut Courtois treten die Länderspielreise nicht an.

Wie die Königlichen am Montag mitteilten, werden Mittelfeldspieler Federico Valverde und Torhüter Thibaut Courtois die Reise zu ihren jeweiligen Nationalmannschaften nicht antreten. In beiden Fällen hat dies einen verletzungsbedingten Hintergrund.

Valverde, der Uruguays Freundschaftsspiele gegen Mexiko und die USA verpasst, zog sich laut Klubmitteilung eine Verletzung im hinteren rechten Oberschenkel zu. Bereits während des Duells mit Vallecano griff er sich immer wieder ans Bein, ehe er in der 83. Minute durch Trent Alexander-Arnold ersetzt wurde.

Zwei Wochen Pause für Valverde und Courtois?

Während Real keine genaue Ausfallzeit veröffentlichte, rechnen spanische Medien mit einer zweiwöchigen Zwangspause für Valverde.

Die gleiche Dauer veranschlagt die Presse bei Courtois, bei dem eine Verletzung des langen Adduktorenmuskels im rechten Bein diagnostiziert wurde. Der Keeper steht der belgischen Auswahl in der WM-Qualifikation gegen Kasachstan und Liechtenstein nicht zur Verfügung.