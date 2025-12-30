Atlético Madrid trauert um Klublegende Collar

SID 30.12.2025 • 11:33 Uhr Atlético Madrids früherer Kapitän Enrique Collar stirbt im Alter von 91 Jahren.

Atlético Madrid trauert um Klublegende Enrique Collar. Der frühere Kapitän des spanischen Fußball-Topklubs starb am Montag im Alter von 91 Jahren, wie der Verein mitteilte. Collar hatte die „Rojiblancos“ in den 1960er-Jahren zu einem Meistertitel, drei Pokalsiegen sowie dem Gewinn des Europapokals der Pokalsieger geführt.

„Die rot-weiße Familie verliert ein Symbol, das alles gegeben hat, um Atlético Madrid an die Spitze des nationalen und kontinentalen Fußballs zu bringen“, hieß es in einem Statement des Vereins.

470 Pflichtspiele für Atlético

Collar spielte von 1953 bis 1969 für Atlético, erzielte in 470 Pflichtspielen 105 Tore und war zehn Jahre lang Kapitän – länger als jeder andere Spieler in der Klubgeschichte.