Barca: Olmo fällt mindestens einen Monat aus

Barca: Olmo fällt mindestens einen Monat aus

Der frühere Leipziger fehlt dem Team von Hansi Flick wegen einer Schulterverletzung auch in der Champions League gegen Frankfurt.
Der frühere Leipziger fehlt dem Team von Hansi Flick wegen einer Schulterverletzung auch in der Champions League gegen Frankfurt.

Der FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick muss „mindestens einen Monat“ auf Nationalspieler Dani Olmo verzichten. Dies teilte der Klub am Mittwoch mit. Der 27-Jährige fällt damit auch am kommenden Dienstag in der Champions League gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt aus. Der Offensivspieler hatte sich beim 3:1-Sieg gegen Atlético Madrid die linke Schulter ausgekugelt.

Europameister Olmo hatte das zwischenzeitliche 2:1 für Barca erzielt, war beim Schuss aber unglücklich auf die Schulter gefallen. Der frühere Leipziger wurde umgehend ausgewechselt. Neben der Partie gegen Frankfurt verpasst Olmo voraussichtlich auch die Ligaspiele gegen Betis Sevilla, Osasuna und Villarreal. Auch seine Teilnahme an der spanischen Supercopa Anfang Januar in Saudi-Arabien ist fraglich.

Die Sorgen von Flick werden durch Olmos Ausfall nicht kleiner. Der ehemalige Bundestrainer muss im Mittelfeld bereits auf Fermin Lopez und Gavi verzichten.

