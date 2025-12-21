LaLiga: FC Barcelona siegt nach Yamal-Schreck

SID 21.12.2025 • 18:12 Uhr Hansi Flicks Mannschaft muss beim FC Villarreal nicht ans Limit gehen und siegt ohne große Mühe.

Der spanische Fußballmeister FC Barcelona eilt in der heimischen Liga weiter von Sieg zu Sieg. Das Team des früheren Bundestrainers Hansi Flick gewann beim Champions-League-Teilnehmer FC Villarreal 2:0 (1:0) und liegt an der Tabellenspitze weiter vier Punkte vor dem Erzrivalen Real Madrid.

Der Brasilianer Raphinha (12.) mit einem verwandelten Foulelfmeter und Lamine Yamal (63.) schossen Barcelona zum achten Ligasieg nacheinander.

Hartes Foul an Yamal

Villarreal half jedoch auch kräftig mit: Verteidiger Renato Veiga sah nach einem heftigen Foul an Yamal in der Hälfte der Gäste bereits in der 39. Minute die Rote Karte.