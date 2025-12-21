Trainer Hansi Flick muss beim FC Barcelona in den kommenden Monaten auf Andreas Christensen verzichten.
Kreuzband-Schock beim FC Barcelona
Der Verteidiger wird mehrere Monate ausfallen, er hat im Training einen Teilriss des Kreuzbandes erlitten.
Hansi Flick muss in den nächsten Monaten auf einen seiner Verteidiger verzichten
© IMAGO/ZUMA Press Wire
Der frühere Gladbacher Innenverteidiger hat einen Teilriss des Kreuzbandes im linken Knie erlitten, teilte der spanische Fußballmeister am Sonntag mit. Medien berichten von einer erwarteten Ausfallzeit von vier Monaten.
Der Däne Christensen (29) wird alles Voraussicht nach die Playoffs der WM-Qualifikation verpassen. In diesen müssen die Skandinavier Ende März gegen Nordmazedonien ran.
Christensens Vertrag läuft im Sommer 2026 aus, er spielt seit Juli 2022 für Barcelona. In Mönchengladbach war er von Juli 2015 bis Ende Juni 2017 aktiv gewesen.