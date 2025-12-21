Kreuzband-Schock beim FC Barcelona

SID 21.12.2025 • 16:11 Uhr Der Verteidiger wird mehrere Monate ausfallen, er hat im Training einen Teilriss des Kreuzbandes erlitten.

Trainer Hansi Flick muss beim FC Barcelona in den kommenden Monaten auf Andreas Christensen verzichten.

Der frühere Gladbacher Innenverteidiger hat einen Teilriss des Kreuzbandes im linken Knie erlitten, teilte der spanische Fußballmeister am Sonntag mit. Medien berichten von einer erwarteten Ausfallzeit von vier Monaten.

Der Däne Christensen (29) wird alles Voraussicht nach die Playoffs der WM-Qualifikation verpassen. In diesen müssen die Skandinavier Ende März gegen Nordmazedonien ran.