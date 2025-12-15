Deutschland-Schreck verlängert bei Barca

SID 15.12.2025 • 16:33 Uhr Clàudia Pina hat ihren auslaufenden Vertrag beim FC Barcelona bis 2029 verlängert. Die spanische Nationalspielerin hatte Anfang Dezember im Finale der Nations League zwei Tore erzielt.

Deutschland-Schreck Clàudia Pina hat den auslaufenden Vertrag beim FC Barcelona bis 2029 verlängert. An der spanischen Nationalspielerin, die Anfang Dezember beim 3:0 gegen Deutschland im Finale der Nations League zwei Tore erzielt hatte, sollen zuletzt mehrere Klubs aus England und Deutschland interessiert gewesen sein.