Dreierpack Ferran Torres: Barcelona baut Tabellenführung aus

SID 06.12.2025 • 20:33 Uhr Für die Katalanen ist es der dritte Ligasieg in Serie. Ein Angreifer trifft dreifach.

Angeführt von Dreierpacker Ferran Torres hat der FC Barcelona von Trainer Hansi Flick die Tabellenführung in der spanischen La Liga gefestigt. Die Katalanen setzten sich bei Real Betis Sevilla nach einer furiosen ersten Halbzeit mit 5:3 (4:1) durch und bauten den Vorsprung auf Rivale Real Madrid vorerst auf vier Punkte aus. Die Königlichen können am Sonntag (21.00 Uhr) im Heimspiel gegen Celta Vigo nachziehen.

Der formstake Ferran Torres (11., 13., 40.) drehte die Partie quasi im Alleingang für Barca und erzielte seine Ligatreffer neun bis elf. Der Brasilianer Antony (6.) hatte Betis früh in Führung gebracht, Barcelonas Roony Bardghji (31.) das zwischenzeitliche 3:1 erzielt. In der zweiten Halbzeit legte Ausnahmekönner Lamine Yamal (59.) per Handelfmeter nach, Sevillas Diego Llorente (85.) und Cucho Hernandez (90., Foulelfmeter) trafen zum Endstand.