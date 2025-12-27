FC Valencia trauert: Frauen-Trainer und drei Kinder tödlich verunglückt

Johannes Vehren 27.12.2025 • 21:00 Uhr Der FC Valencia trauert um einen Trainer seines Vereins. Der Coach der zweiten Frauenmannschaft und drei seiner Kinder sterben bei einer Boots-Tragödie.

Ein tragisches Schiffs-Unglück erschüttert den spanischen Traditionsklub FC Valencia: Wie der Verein bekannt gegeben hat, sind der Trainer der zweiten Frauenmannschaft, Fernando Martín Carreras, sowie drei seiner Kinder bei einem Schiffsunglück in Indonesien gestorben.

„Der FC Valencia ist zutiefst betroffen vom Tod von Fernando Martín, Trainer der zweiten Frauenmannschaft des FC Valencia, und drei seiner Kinder bei einem tragischen Bootsunfall in Indonesien, wie die örtlichen Behörden bestätigten“, teilte der Verein mit.

Carreras Frau und seine Tochter überleben

Laut Angaben lokaler Medien sollen sich elf Personen an Bord eines Touristenbootes befunden haben - darunter der 44-Jährige mit seiner Frau und vier seiner Kinder.

Der starke Wellengang führte offenbar zu einem Motorschaden, wodurch das Boot laut den Behörden kenterte. Dabei konnten nur sieben Personen gerettet werden.

Wie Carreras Schwiegervater, Enrique Ortuno, der Nachrichtenagentur EFE bestätigte, haben seine Frau Andrea sowie seine siebenjährige Tochter überlebt.