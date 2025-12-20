Newsticker
La Liga>

Fix! Ehemaliger VfB-Trainer übernimmt spanischen Erstligisten

Fix: Neuer Job für Matarazzo

Pellegrino Matarazzo ist neuer Trainer eines spanischen Erstligisten.
Pellegrino Matarazzo übernimmt einen spanischen Erstligisten
© IMAGO/MIS
SPORT1
Pellegrino Matarazzo ist neuer Trainer eines spanischen Erstligisten.

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Pellegrino Matarazzo hat einen neuen Job. Der einstige Coach von Hoffenheim und Stuttgart übernimmt den spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian.

Der US-Amerikaner erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27.

In Deutschland hatte der 48-Jährige seine Trainerkarriere bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg begonnen, er trainierte dort auch mehrere Jugendteams.

Auf Matarazzo wartet der spanische Abstiegskampf

2017 wechselte er in den Nachwuchs der TSG Hoffenheim, wo er ein Jahr später unter Julian Nagelsmann zum Co-Trainer wurde. 2019 wechselte er als Cheftrainer zum VfB Stuttgart, ehe er ab 2023 in derselben Rolle auch bei der TSG tätig war.

Vor gut einem Jahr musste er in Hoffenheim seinen Hut nehmen.

San Sebastian ist 16. in LaLiga, vom ersten Abstiegsplatz trennen den Klub zwei Punkte. Matarazzos Vorstellung soll am Montag erfolgen.

