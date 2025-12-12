Barca: Flick nimmt ter Stegen die Hoffnung

SID 12.12.2025 • 17:11 Uhr Hansi Flick stellt sich hinter Joan García und schließt einen Wechsel im Tor aus. Für Marc-André ter Stegen wird es eng vor der WM.

Trotz seiner Rückkehr in den Kader bleibt die Situation für Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona wohl aussichtslos. Trainer Hansi Flick unterstrich am Freitag, dass Joan García weiter die Nummer eins sein werde.

„Sonst niemand, es gibt keine Nummer zwei oder drei. Es kommt überhaupt nicht infrage, Joan auszutauschen. Er macht seine Sache sehr gut“, sagte der frühere Bundestrainer vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr) in der spanischen La Liga bei CA Osasuna.

Bezüglich ter Stegens Zukunft bestätigte Flick lediglich interne Gespräche mit dem 33-Jährigen, der am Dienstag in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt (2:1) erstmals nach seiner Verletzungspause wieder im Aufgebot der Katalanen gestanden hatte.

Für ter Stegen wird es eng

„Ich habe mit ihm gesprochen, das ist meine Aufgabe“, sagte der Barca-Coach: „Aber es bleibt eine Angelegenheit zwischen ihm und mir.“

Im Hinblick auf ter Stegens Ambitionen, bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko im deutschen Tor zu stehen, scheint ein Vereinswechsel im Winter nahezu unausweichlich. Laut Bundestrainer Julian Nagelsmann sind regelmäßige Einsätze die Grundvoraussetzung für eine Nominierung.

Seine bislang letzte Partie hatte ter Stegen für Deutschland im Spiel um Platz drei der Nations League gegen Frankreich am 8. Juni bestritten. Bei Barcelona hatte er gut zwei Wochen zuvor am vorletzten Liga-Spieltag gegen den FC Villarreal zum vorerst letzten Mal zwischen den Pfosten gestanden.