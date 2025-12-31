Real-Schock: So lange fehlt Mbappé mit seiner Knieverletzung

SID 31.12.2025 • 14:51 Uhr Damit verpasst der Starstürmer vermutlich auch das nächste Real-Heimspiel in der Königsklasse.

Starstürmer Kylian Mbappé wird dem spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid aufgrund einer Knieverletzung mindestens drei Wochen fehlen. Das bestätigte eine Quelle aus dem Umfeld Mbappés am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

Nach einer auch vom Verein kommunizierten Verstauchung soll demnach das Außenband im linken Knie betroffen sein, am Silvestertag habe sich der Kapitän der französischen Nationalmannschaft einer MRT-Untersuchung unterzogen.