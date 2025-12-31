Newsticker
Real-Schock: So lange fehlt Mbappé mit seiner Knieverletzung

Mbappé fällt wochenlang aus

Damit verpasst der Starstürmer vermutlich auch das nächste Real-Heimspiel in der Königsklasse.
Ein Gericht hat Paris Saint-Germain zur Zahlung von rund 61 Millionen Euro an Kylian Mbappé verurteilt. Ausstehende Gehälter und Boni sind sofort fällig, eine vorläufige Vollstreckung wurde angeordnet.
SID
Starstürmer Kylian Mbappé wird dem spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid aufgrund einer Knieverletzung mindestens drei Wochen fehlen. Das bestätigte eine Quelle aus dem Umfeld Mbappés am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

Nach einer auch vom Verein kommunizierten Verstauchung soll demnach das Außenband im linken Knie betroffen sein, am Silvestertag habe sich der Kapitän der französischen Nationalmannschaft einer MRT-Untersuchung unterzogen.

Damit dürfte der Torjäger mehrere Ligaspiele, den spanischen Supercup sowie wahrscheinlich auch das Champions-League-Spiel am 20. Januar gegen seinen Ex-Klub AS Monaco verpassen.

