La Liga: Lewandowski verschießt Elfer und erntet Spott

Niklas Senger 02.12.2025 • 22:45 Uhr Robert Lewandowski scheitert bei Barcelonas Sieg gegen Atlético Madrid vom Elfmeterpunkt und das ungewohnt deutlich. Die spanische Presse spottet über den Fehlschuss.

Bitteres Déjà-vu für Robert Lewandowski! Der Stürmer des FC Barcelona hat im Topspiel gegen Atlético Madrid einen Elfmeter verschossen. Letztlich siegte Barca dank der Treffer von Raphinha (26.), Dani Olmo (65.) und Ferran Torres (90.+6) mit 3:1. Alex Baena brachte die Gäste zunächst in Führung (19.).

Nach einem Foul am Ex-Leipziger Dani Olmo trat der gewöhnlich sichere Elfmeterschütze Lewandowski in der 36. Minute an den Punkt, um Barca nach dem zwischenzeitlichen Rückstand im Spitzenspiel in Führung zu bringen. Der Stürmervverzögerte kurz, lief an und knallte den Ball anschließend deutlich über die Torlatte.

Während der Pole ungläubig durchatmete, war auch der Ärger von Trainer Hansi Flick deutlich zu erkennen.

„Lewandowski gegen Oblak (Torhüter Jan Oblak, Anm. d. Red.) - und gegen sich selbst“, zeigte sich Kommentator Jan Platte bei DAZN überrascht. Auch Experte Benny Lauth war erstaunt über den schwachen Schuss des Polen: „Das sieht man ganz selten.“

Lewandowski mit entscheidendem Fehler gegen Sevilla

Dabei schoss dem ehemaligen Bundesliga-Profi auch eine Szene aus der Liga-Klatsche der Katalanen beim FC Sevilla (1:4) von Anfang Oktober ins Gedächtnis. „Gegen Sevilla hat er vor kurzem auch vorbeigeschossen, aber so klar drüber?“, fragte sich Lauth.

Damals hatte Lewandowski in der Tat nicht über den Kasten geschossen, sondern den möglicherweise entscheidenden Elfmeter beim Stand von 1:2 (76.) links neben das Tor gesetzt. Auch dort musste Sevilla-Torwart Odisseas Vlachodimos gar nicht eingreifen.

Presse reagiert auf Lewandowskis Fehlschuss

Die spanische Presse reagiert unmittelbar nach dem Fehlschuss des 37-Jährigen.

„IN DIE WOLKEN! Meine Güte, was für ein Elfmeter... Der Pole hat ihn furchtbar geschossen. In den zweiten Rang. Er starrt auf den Rasen, aber es ist nichts Ungewöhnliches passiert. Es war einfach nur ein furchtbarer Elfmeter“, hieß es im Liveticker der spanischen Marca. Und auch die in Barcelona ansässige Zeitung Mundo Deportivo schrieb: „Furchtbarer Schuss des Polen, der sich für Kraft statt Platzierung entscheidet.“

Ungewöhnlich schwache Lewandowski-Statistik

Auffällig war vor dem Elfmeter gegen Atlético vor allem der Anlauf von Lewandowski. „Du siehst schon seit einiger Zeit, der Anlauf ist verändert, es gibt diesen typischen ‚Lewandowski Hüpfer‘ nicht mehr“, stellte Kommentator Platte fest.

Mit seinem einzigartigen Anlaufbild war Lewandowski zu seiner Zeit beim FC Bayern München ein gefürchteter Elfmeterschütze. Auf diese Weise verwandelte er in seiner Karriere insgesamt 89 Elfmeter.

Seit seinem Wechsel zum FC Barcelona sieht seine Statistik aber deutlich düsterer aus. Zwar traf der Pole Anfang November gegen Celta Vigo vom Punkt, seit 2022 verschoss Lewandowski allerdings vier seiner zwölf Elfmeter in La Liga.