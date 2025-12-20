SID 20.12.2025 • 23:15 Uhr Der französische Superstar trifft zum 59. Mal im Jahr 2025 und stellt eine Vereinsbestmarke von Cristiano Ronaldo ein.

Sieg zum Jahresabschluss, Bestmarke für Kylian Mbappé: Der kriselnde spanische Rekordmeister Real Madrid hat sich in La Liga weiter Luft verschafft und vorerst bis auf einen Punkt an Tabellenführer FC Barcelona heran geschoben.

Gegen den Tabellenneunten FC Sevilla gewann die Mannschaft des in den vergangenen Wochen massiv unter Druck geratenen Trainer Xabi Alonso in Überzahl glanzlos mit 2:0 (1:0).

Mbappé egalisiert Ronaldo-Rekord

Mbappé (86.) sorgte mit seinem 59. Pflichtspieltreffer des Kalenderjahres per Foulelfmeter für den Endstand. Der französische Superstar stellte damit den Vereinsrekord von Cristiano Ronaldo ein, den der Portugiese 2013 aufgestellt hatte.

Der frühere Dortmunder Jude Bellingham (38.) hatte die Madrilenen vor den Augen seines beim BVB unter Vertrag stehenden Bruders Jobe vor der Pause in Führung gebracht. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Sevillas brasilianischen Innenverteidiger Marcao (68.) spielte Real in Überzahl.