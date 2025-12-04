Real Madrid: Alexander-Arnold fehlt erneut

SID 04.12.2025 • 15:19 Uhr Real definiert die genaue Ausfallzeit nicht, Medienberichten zufolge fehlt der Außenverteidiger zwei Monate.

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid muss vorerst auf Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold verzichten. Wie der Tabellenzweite der Primera Division mitteilte, zog sich der englische Nationalspieler eine Muskelverletzung im vorderen Quadrizeps des linken Beins zu. Das ergaben Untersuchungen am Donnerstag, der weitere Verlauf bleibe abzuwarten, hieß es. Medienberichten zufolge sei mit einem Ausfall von zwei Monaten zu rechnen.