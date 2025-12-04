Real Madrid: Wieder heftiger Rückschlag für Sorgenkind!

SPORT1 04.12.2025 • 14:10 Uhr Real Madrid muss in den kommenden Wochen auf Trent Alexander-Arnold verzichten. Der Engländer fällt mit einer Muskelverletzung aus.

Verletzungsbedingter Rückschlag für Real Madrid: Wie die Königlichen am Donnerstag bekannt gaben, wird Trent Alexander-Arnold erneut kürzer treten müssen.

Der Engländer hatte sich beim 3:0-Sieg am Mittwoch gegen Athletic Bilbao eine Muskelverletzung im Quadrizeps des linken Beins zugezogen. Die in Madrid ansässige Tageszeitung As berichtet von einer zweimonatigen Ausfallzeit.

Alexander-Arnold war bereits im September und Oktober aufgrund einer Oberschenkelverletzung ausgefallen.