Real Madrid: Wieder heftiger Rückschlag für Sorgenkind!

Wieder Rückschlag für Real-Sorgenkind

Real Madrid muss in den kommenden Wochen auf Trent Alexander-Arnold verzichten. Der Engländer fällt mit einer Muskelverletzung aus.
Verletzungsbedingter Rückschlag für Real Madrid: Wie die Königlichen am Donnerstag bekannt gaben, wird Trent Alexander-Arnold erneut kürzer treten müssen.

Der Engländer hatte sich beim 3:0-Sieg am Mittwoch gegen Athletic Bilbao eine Muskelverletzung im Quadrizeps des linken Beins zugezogen. Die in Madrid ansässige Tageszeitung As berichtet von einer zweimonatigen Ausfallzeit.

Alexander-Arnold war bereits im September und Oktober aufgrund einer Oberschenkelverletzung ausgefallen.

Für seinen Arbeitgeber absolvierte er bislang 16 Pflichtspiele und steuerte drei Assists bei. In Bilbao gelang ihm seine erste Vorlage in La Liga.

