Ter Stegen nach Rücken-OP wieder im Teamtraining

SID 01.12.2025 • 13:32 Uhr Der Nationaltorhüter macht den nächsten Schritt auf dem Weg zu seinem Comeback.

Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen ist nach seiner Rücken-OP wieder ins Teamtraining des spanischen Meisters FC Barcelona eingestiegen. In einem Livestream des Barca-Trainings vor dem Nachholspiel gegen Atletico Madrid am Dienstag (21 Uhr) ist der 33-Jährigen beim Aufwärmen zu sehen.

Ter Stegen und Joan Garcia, der in dieser Saison unter Trainer Hansi Flick die Rolle als Stammtorwart übernommen hat, spielten sich gegenseitig Bälle zu.

In seinem Regenerationsprozess machte ter Stegen damit einen weiteren Schritt, dass der etatmäßige Barca-Kapitän aber bald wieder im Tor der Katalanen stehen wird, ist kaum zu erwarten.

Wechsel ter Stegen im Winter?

Vor der Saison war ihm der Status als Nummer eins aberkannt worden. Es entbrannte ein öffentlicher Streit, ter Stegen verlor zwischenzeitlich sogar die Kapitänsbinde, erhielt sie aber symbolisch vor dem Saisonbeginn zurück.

Seine letzte Partie bestritt ter Stegen im Spiel um Platz drei der Nations League gegen Frankreich am 8. Juni. Für Barcelona stand er gut zwei Wochen zuvor am vorletzten Liga-Spieltag gegen den FC Villarreal zum bislang letzten Mal zwischen den Pfosten. Die spanische La Liga hatte ter Stegen nach seiner OP am 24. Juli als Langzeitverletzten eingestuft, was eine Ausfallzeit von mindestens vier Monaten bedeutete.