La Liga>

Unwetterwarnung: Villarreals Gastspiel bei Levante abgesagt

LaLiga-Spiel kurzfristig abgesagt

Das Ligaspiel fällt aufgrund der Regenprognosen aus. Ein neuer Termin wird vom Verband noch festgelegt.
© IMAGO/AOP.Press/SID/Manuel Blondeau
SID
Das Ligaspiel fällt aufgrund der Regenprognosen aus. Ein neuer Termin wird vom Verband noch festgelegt.

Das Auswärtsspiel des FC Villarreal bei UD Levante in der spanischen Fußball-Liga ist am Sonntag aufgrund einer Unwetterwarnung abgesagt worden. Der spanische Verband RFEF reagierte damit auf die zu erwartenden Regenfälle in der Region Valencia. Ein neuer Termin für die Partie, die ursprünglich am Sonntagabend stattfinden sollte, werde „so bald wie möglich“ bekannt gegeben.

„Aufgrund der Sicherheitsempfehlungen hinsichtlich der vorhergesagten sintflutartigen Regenfälle in der Region Valencia und nach roten Warnmeldungen hat der Wettbewerbsrichter der RFEF entschieden, das Spiel zu verschieben“, teilte der Verband in einer Erklärung mit.

Im vergangenen Jahr waren bereits mehrere Liga- und Pokalspiele aufgrund von Unwetterereignissen in derselben Region verschoben worden. Über 200 Menschen kamen bei Überschwemmungen ums Leben.

Champions-League-Teilnehmer FC Villarreal ist Dritter in der spanischen Liga und erster Verfolger des Spitzenduos FC Barcelona und Real Madrid.

