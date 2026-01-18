Barca-Serie gerissen! Matarazzo sticht Flick aus

SID 18.01.2026 • 23:12 Uhr Nach elf Siegen in Folge verliert die Mannschaft von Hansi Flick wieder ein Spiel. Der FC Barcelona unterliegt Pellegrino Matarazzo und Real Sociedad San Sebastián.

Die Erfolgsserie des FC Barcelona ist gerissen. Am 20. Spieltag der spanischen Primera División unterlagen die Katalanen bei Real Sociedad San Sebastián um Cheftrainer Pellegrino Matarazzo trotz drückender Überlegenheit 1:2 (0:1).

Zuvor hatte die Mannschaft des früheren Bundestrainers Hansi Flick wettbewerbsübergreifend elf Spiele nacheinander gewonnen.

Durch die Niederlage schrumpft Barcelonas Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid auf einen Punkt.

Der Rekordmeister hatte am Samstag mit einem 2:0 gegen UD Levante vorgelegt, es war der erste Sieg für Trainer Álvaro Arbeloa, der auf den am Montag entlassenen Xabi Alonso gefolgt war.

Guedes kontert Rashford-Tor umgehend

Barcelona wollte nachziehen, doch San Sebastián schockte den Favoriten durch die Treffer von Mikel Oyarzabal (38.) und Goncalo Guedes (71.).

Kurz vor dem Siegtor hatte der eingewechselte Marcus Rashford (70.) mit dem Ausgleich Barcas Bemühungen belohnt.

Pech hatten die Gäste, als Dani Olmo (47./49.), Robert Lewandowski (66.), Jules Koundé (85.) und Rashford (90.+3) nur Pfosten und Latte trafen.