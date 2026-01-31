Barcelona holt Pflichtsieg in Elche

SID 31.01.2026 • 23:00 Uhr Im spanischen Meisterrennen legt der Titelverteidiger mit einem Auswärtssieg beim Aufsteiger vor.

Trainer Hansi Flick bleibt mit dem FC Barcelona Tabellenführer im engen spanischen Meisterrennen. Beim Aufsteiger FC Elche gewann der Titelverteidiger am Samstagabend 3:1 (2:1) und baute den Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid vorerst auf vier Punkte aus. Der spanische Rekordmeister kann den Abstand am Sonntag (14.00 Uhr/DAZN) im Heimspiel gegen Rayo Vallecano wieder verkürzen.

Der Barca-Sieg hätte allerdings deutlich höher ausfallen müssen. Lamine Yamal (6.) ließ die Katalanen über die frühe Führung jubeln. Nach einem anschließenden Lattentreffer von Dani Olmo antworteten die Gastgeber, Ex-Real-Profi Alvaro (29.) glich mit einem Schuss ins lange Eck aus.