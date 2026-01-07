Bernat spricht über Zeit beim FC Bayern: "Guardiola wollte mich unbedingt"

Maximilian Lotz 07.01.2026 • 23:44 Uhr Juan Bernat erklärt in einem Interview, wie sein Wechsel zum FC Bayern zustande kam. Besonders Pep Guardiola spielte dabei eine zentrale Rolle.

Juan Bernat hat auf einen entscheidenden Moment seiner Karriere zurückgeblickt. Der spanische Linksverteidiger sprach offen darüber, wie es 2014 zum Wechsel vom FC Valencia zum FC Bayern München kam – und warum dieser Schritt für ihn nahezu zwangsläufig war.

„In meinem letzten Jahr bei Valencia habe ich praktisch alle Spiele bestritten und im Sommer erhielt ich einen Anruf von Bayern“, sagte Bernat in einem Interview mit der spanischen AS. Am anderen Ende der Leitung: Der damalige Bayern-Trainer Pep Guardiola persönlich.

Bernat über Bayern-Wechsel: „Pep wollte mich unbedingt“

„Pep wollte mich unbedingt, Bayern ebenso“, sagte Bernat. „Wenn ein Trainer wie Pep anruft, sagt kaum jemand nein. Er ist der Trainer, der mich am meisten geprägt hat.“

Für zehn Millionen Euro Ablöse wechselte er schließlich im Sommer 2014 zum deutschen Rekordmeister. In den vier Jahren im Bayern-Trikot gewann er viermal die deutsche Meisterschaft und holte zweimal den DFB-Pokal.

Der Außenverteidiger bleibt aber vor allem wegen Uli Hoeneß‘ Aussage auf der legendären Pressekonferenz 2018 in Erinnerung.

Der Bayern-Patron machte damals Bernat für das Beinahe-Aus in der Champions League im Viertelfinale gegen den FC Sevilla in der Vorsaison mitverantwortlich - Stichwort: Bernat habe „auf gut Deutsch einen Scheißdreck gespielt“.

Bernat schwärmt von „wunderbarer Zeit“ beim FC Bayern

In dem Interview mit der AS war dieser Aspekt kein Thema, stattdessen hat Bernat nur gute Erinnerungen an seine Zeit in München.

„Ich habe dort eine wunderbare Zeit erlebt, denn ich bin auch dorthin gegangen, weil Pep mich wollte, was für einen Spieler immer wichtig ist, nicht nur, dass ein Verein wie Bayern dich will, sondern auch, dass du auf Wunsch eines Trainers wie Pep dorthin kommst“, betonte Bernat.