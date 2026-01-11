FC Barcelona: Polen befürchtet Lewandowskis Degradierung durch Flick

Maximilian Huber 11.01.2026 • 10:47 Uhr Robert Lewandowskis Zeit als Stammstürmer beim FC Barcelona scheint abgelaufen. Hansi Flick soll mit dem Polen über seine neue Rolle im Verein gesprochen haben.

Die Zeit von Robert Lewandowski als Stammstürmer beim FC Barcelona ist offenbar abgelaufen. Dies geht aus einem Bericht des katalanischen Portals ara.cat hervor, der auch in der polnischen Medienlandschaft zitiert wird.

Demnach will Cheftrainer Hansi Flick fortan im Sturmzentrum auf Ferran Torres setzen, der auch beim 5:0-Sieg des FCB gegen Athletic Bilbao im Supercopa-Halbfinale den Vorzug vor Lewandowski erhalten hatte. Auch im Finale am Sonntagabend gegen Real Madrid (ab 20 Uhr im LIVETICKER) soll der Spanier im Angriff beginnen, gegen Bilbao saß Lewandowski über die komplette Spieldauer auf der Ersatzbank. Spanische Sportmedien gehen unisono vom Bankplatz Lewys im Clásico aus.

Lewandowskis Zukunft ungewiss

Mit 37 Jahren befindet sich der Pole derzeit in seinem letzten Vertragsjahr beim katalanischen Top-Klub. Schon in den vergangenen Wochen und Monaten war vermehrt spanischen Berichten zu entnehmen, dass die Zukunft des Stürmers bei Barca ungewiss ist. Nun soll Flick mit seinem Schützling über dessen neue Rolle im Klub gesprochen haben, laut ara.cat möchte der Deutsche eine „dauerhafte Änderung in der Hierarchie“ vornehmen.

Der Ex-Bayern-Stürmer hatte in den vergangenen Wochen immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen, die ihn außer Gefecht setzten. In der laufenden Saison kam Lewandowski in 19 Pflichtspielen zum Einsatz, stand dabei allerdings nur zehnmal in der Startelf. Ebenfalls bemerkenswert: Der Stürmer befand sich lediglich viermal von An- bis Schlusspfiff auf dem Platz.

Passt Lewandowski nicht mehr in Flicks System?

Einem Bericht der polnischen Plattform Sport zufolge passt Lewandowski nicht mehr in das laufintensive Pressing-System von Flick. Der deutsche Trainer setzt daher vermehrt auf den jüngeren und wendigeren Angreifer Ferran Torres, der in dieser Saison in 24 Einsätzen 14 Tore erzielt hat.