"Große Zukunft": Flick reagiert auf Alonso-Aus

SID 14.01.2026 • 14:57 Uhr Nach der Entlassung von Xabi Alonso bei Real Madrid macht sich Hansi Flick keine Sorgen um seinen Trainerkollegen. Der Coach des FC Barcelona sieht vielmehr bereits die nächsten wichtigen Aufgaben auf Alonso zukommen.

Am Ende war es ausgerechnet Hansi Flick, der Xabi Alonso den Job bei Real Madrid kostete. Doch der deutsche Coach des FC Barcelona sieht die Karriere seines Kollegen nicht nachhaltig beschädigt.

„Er ist ein fantastischer Trainer und hat eine große Zukunft“, sagte Flick am Mittwoch. Barcelona hatte Madrid am Sonntag im spanischen Supercup geschlagen (3:2), einen Tag später gab Real die Trennung von Alonso im „gegenseitigen Einvernehmen“ bekannt.

Flick: „Ich wünsche ihm nur das Beste“

„So ist Fußball, das ist nicht meine Sache“, sagte Flick: „Aber ich kann sagen, dass ich eine sehr gute Beziehung zu Xabi habe. Ich habe ihn in Leverkusen kennengelernt, als ich Bundestrainer war und bin immer in Kontakt geblieben. Ich wünsche ihm nur das Beste und ich denke, er wird etwas Neues finden, ein großes Projekt.“

Bei Real wurde Alonso zunächst durch Álvaro Arbeloa, zuvor Trainer der zweiten Mannschaft, ersetzt. Alonso hatte Bayer Leverkusen 2024 zur ersten deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte geführt, im Sommer 2025 wechselte er zu Real.