Barca-Gala in der Supercopa

Der FC Barcelona fertigt im Halbfinale der Supercopa Athletic Bilbao ab und untermauert seine Titelambitionen.

Der Titelverteidiger FC Barcelona ist dank einer Machtdemonstration ins Endspiel der spanischen Supercopa gestürmt.

Im Halbfinale ließ das Team des deutschen Trainers Hansi Flick in Dschidda/Saudi-Arabien dem Champions-League-Teilnehmer Athletic Bilbao keine Chance. 5:0 (4:0) hieß es nach einer äußerst einseitigen Partie. Das Finale steigt am Sonntag (20.00 Uhr/DAZN und MagentaSport).

Barca-Star Yamal bei Torgala erst spät eingewechselt

Ferran Torres (22.), Fermín Lopez (30.), Roony Bardghji (34.) und Raphinha (38., 52.) erzielten teils sehenswert die Treffer für den Tabellenführer der spanischen Liga. Flick konnte es sich gegen die überforderten Basken sogar leisten, seinen Topstar Lamine Yamal erst in der zweiten Hälfte einzuwechseln.

Im zweiten Halbfinale trifft am Donnerstag (20.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) Real Madrid im Stadtderby auf Atlético. Vergangenes Jahr verloren die Königlichen das Endspiel gegen Barca mit 2:5.