La Liga: Ramos will Ex-Klub kaufen

Daniel Höhn 02.01.2026 • 13:28 Uhr Sergio Ramos hat offenbar Interesse am Kauf des FC Sevilla angemeldet. Dort wurde der Ex-Profi einst ausgebildet.

Sergio Ramos hat sich offenbar für den Kauf seines Jugendklubs FC Sevilla in Stellung gebracht.

So hat der frühere Innenverteidiger, der seine fußballerische Ausbildung in Nervión genossen hat, laut dem spanischen Radiosender Cadena SER bereits ein formelles Angebot abgegeben.

Ramos dürfte nicht für Sevilla spielen

Ramos steht demnach an der Spitze einer Gruppe von Investoren, die ihr Interesse am Rekordsieger der Europa League (früher UEFA Cup) bekundet hat. Das Angebot soll den Hauptaktionären des Klubs bekannt sein.

In den letzten Wochen war Bewegung in den Verkauf des Klubs gekommen, da Investoren aus den USA von der finanziellen Lage Sevillas offenbar überrascht waren. Infolgedessen waren die Interessenten nicht mehr überzeugt und nahmen von dem Kauf eher Abstand.

Das könnte die Chance für Ramos sein, der sich mit solchen Projekten auskennt. Er ist einer der Investoren von San Fernando. Dort ist Monchi Präsident, der bereits an vielen Erfolgen des FC Sevilla beteiligt war.

Interessante Randnotiz: Sollte Ramos tatsächlich bei Sevilla einsteigen, könnte er nicht mehr in der spanischen LaLiga spielen. Das legt das sogenannte „Anti-Piqué-Gesetz“ des Verbandes fest. Der frühere Barca-Spieler Gerard Piqué war einst an der Vergabe des spanischen Super Cups nach Saudi-Arabien beteiligt - eine ähnliche Einflussnahme ist seitdem nicht mehr gestattet.