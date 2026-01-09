La Liga: Real Madrid bangt um Rüdiger

SPORT1 09.01.2026 • 12:39 Uhr Real Madrid muss einmal mehr um den deutschen Nationalspieler bangen. Sein Ausfall könnte die Königlichen beim Clásico schwer treffen.

Real Madrid hat den Einzug ins Finale der Supercopa womöglich teuer erkauft: Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger ging beim 2:1-Erfolg gegen Atlético Madrid sichtlich angeschlagen vom Feld und könnte nun ausfallen.

Wie spanische Medien berichten, ist ein Einsatz des 32-Jährigen im Endspiel gegen den FC Barcelona am Sonntag nahezu ausgeschlossen. Als Rüdiger das Stadion im saudi-arabischen Dschidda verließ, humpelte er immer noch.

Ein Ausfall wäre der nächste Rückschlag für Rüdiger, der in dieser Saison schon etliche Spiele verpasste. Erst seit Ende November steht er wieder regelmäßig auf dem Platz.

Nicht nur Rüdiger: Abwehrsorgen bei Real und Alonso

Wie Rüdiger war auch Raúl Asencio bei den Königlichen nach knapp 70 Minuten gegen Atlético vom Platz gegangen. Er soll aber im Finale wieder zur Verfügung stehen - die Abwehrsorgen von Trainer Xabi Alonso bleiben jedoch.

Gegen Atlético spielte er teilweise mit Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Álvaro Carreras und Ferland Mendy in der Viererkette. Nur Letztgenannter kam dabei auf seiner angestammten Position zum Einsatz.