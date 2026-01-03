La Liga: Ter-Stegen-Konkurrent heftig angefeindet

Für Joan Garcia ist die Rückkehr zu seinem Ex-Verein Espanyol Barcelona zu einem echten Spießrutenlauf geworden. Der Keeper des FC Barcelona wurde während des Derbys in La Liga von den gegnerischen Fans übel beleidigt.
Barca-Star heftig angefeindet
Der Konkurrent des deutschen Nationalkeepers Marc-André ter Stegen wurde schon bei der Ankunft an der Arena mit Geldscheinen, Beleidigungen und Transparenten empfangen. Es wurde direkt ganz deutlich: Die Espanyol-Fans verzeihen ihm seinen Wechsel zu Barca nicht. Und dann war ausgerechnet Garcia beim 2:0 von Barca der beste Spieler.
Barca-Keeper Garcia von Espanyol-Fans heftig beleidigt
Als der 24-Jährige eine Dreiviertelstunde vor Beginn der Partie zum Aufwärmen auf den Platz kam, schlug ihm eine Welle der Feindseligkeit entgegen. Er wurde ausgepfiffen, beschimpft und mit beleidigenden Gesten bedacht.
Viele Plakate und Zettel zeigten Dollar-Scheine. Auch die Aufschrift „Judas García” war zu sehen. Es gab weitere Transparente, die gegen den Torwart gerichtet waren. Auf einigen stand: „Du warst einer von uns. Keine Vergebung. Du bist zum größten Rivalen gewechselt. Judas. Damit hast du gezeigt, dass deine Liebe zum Verein nicht aufrichtig war. Ratte.“ Auf den Tribünen waren auch Plakate mit Zeichnungen von Nagetieren neben dem Kopf von Garcia zu sehen.
Hitzige Stimmung schon einen Tag vor Barcelona-Derby
Schon einen Abend vor der Partie sangen Fans auf den Straßen: „Wir wollen Joans Kopf.“ Espanyol ergriff auch deshalb zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, um zu verhindern, dass Gegenstände auf das Spielfeld gelangen. Der Verein brachte Netze hinter den Toren an.
Garcia kam 2016 im Alter von 15 Jahren zu Espanyol, durchlief die Jugendteams und wurde Nummer eins der Profis. Dann unterschrieb er im vergangenen Sommer bei Barcelona. Der 24-jährige Torwart hatte andere Angebote, entschied sich jedoch trotzdem für Barca, was die meisten Espanyol-Fans als Verrat ansehen.