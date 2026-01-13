Leihe: Barca holt Cancelo zurück

SID 13.01.2026 • 17:36 Uhr Der FC Barcelona stärkt seine rechte Außenbahn.

Trainer Hansi Flick erhält beim spanischen Meister FC Barcelona Verstärkung auf der Rechtsverteidigerposition. Wie die Katalanen mitteilten, kehrt der Portugiese Joao Cancelo zu Barca zurück. Der 31-Jährige, der in der Rückrunde der Saison 2022/23 für den FC Bayern aufgelaufen war und in der Spielzeit darauf ebenfalls leihweise bereits für Barcelona gespielt hatte, wird von Al-Hilal aus Saudi-Arabien bis Saisonende ausgeliehen.

Wenige Stunden vor der endgültigen Bestätigung hatte der Klub für Verwirrung gesorgt. Der Verein hatte den Transfer Cancelos bereits verkündet, die Vollzugsmeldung dann aber wieder gelöscht. Die spanische Zeitung AS berichtete, Barca habe den Wechsel zu voreilig öffentlich gemacht, „ohne alle wichtigen Details des Transfers zu klären“.