Mbappé fehlt Real auch bei Supercopa

SID 06.01.2026 • 14:30 Uhr Der Franzose hatte bereits das letzte Ligaspiel gegen Betis verletzt verpasst. Über seine Rückkehr wird in Spanien noch spekuliert.

Real Madrid muss in der spanischen Supercopa auf Starstürmer Kylian Mbappé verzichten. Das geht aus der Kaderliste der Königlichen für den als Mini-Turnier in Saudi-Arabien ausgetragenen Wettbewerb hervor.

Der französische Nationalspieler leidet an einer Knieverletzung, wegen der er bereits das vergangene Ligaspiel gegen Betis Sevilla (5:1) verpasst hatte. Im Halbfinale der Supercopa trifft Real am Donnerstag (20.00 Uhr) in Dschidda auf den Stadtrivalen Atlético Madrid.

Wann kommt Mbappé wieder?

Laut der spanischen Sportzeitung Marca wolle der Klub die „Entwicklung seines Zustands“ abwarten, um zu entscheiden, ob der Franzose für ein mögliches Finale infrage kommt und zur Mannschaft stößt.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtet hingegen, Mbappé werde „wahrscheinlich mindestens drei Wochen“ ausfallen und beruft sich dabei auf eine Quelle aus dem näheren Umfeld des Spielers.