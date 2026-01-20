Nicht im CL-Kader: Ter Stegen vor Wechsel zu Girona

SID 20.01.2026 • 10:55 Uhr Laut spanischen Medienberichten absolviert der Nationaltorwart am Dienstag den Medizincheck. Der Transfer hat sich angebahnt.

Der Wechsel von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona zum FC Girona steht unmittelbar bevor. Der 33-Jährige schließt sich dem Ligarivalen wohl bis zum Saisonende an, um seine Einsatzchancen bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) zu erhöhen. Ter Stegen hatte seinen Stammplatz bei Barca verloren.

Der Kapitän fehlt im Champions-League-Kader der Katalanen für die Partie am Mittwoch bei Slavia Prag, laut spanischen Medienberichten sollte er am Dienstag den Medizincheck in Girona absolvieren. Die Transferexperten vermeldeten bereits Vollzug, eine offizielle Bestätigung der Leihe stand zunächst noch aus.

Ter Stegen war 2014 aus seiner Heimat Mönchengladbach nach Barcelona gewechselt und avancierte zum großen Rückhalt und seit 2024 zum Kapitän. In 423 Spielen kassierte er nur 416 Gegentore und rutschte dennoch vor der Saison im Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick aufs Abstellgleis. Eine schwere Knieverletzung und eine Rückenoperation warfen ter Stegen zurück.

In dieser Saison kam er nur einmal im Pokal zum Einsatz - viel zu wenig für seine WM-Ambitionen. „Er muss natürlich spielen in der Rückrunde“, hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler zuletzt bekräftigt. Der „ewige“ Kronprinz ter Stegen hatte den Posten im deutschen Tor nach dem Rücktritt von Manuel Neuer nach der Heim-EM 2024 übernommen. In seiner Abwesenheit stieg der Hoffenheimer Oliver Baumann zur vorübergehenden Nummer eins auf.