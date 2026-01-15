Pressestimmen: "Monumentaler Spott" nach Real Madrids Arbeloa-Debüt

SPORT1 15.01.2026 • 13:03 Uhr Álvaro Arbeloas Start bei Real Madrid endet in einem Fiasko: Die Königlichen fliegen gegen einen Zweitligisten aus der Copa del Rey. Die internationale Presse reagiert mit Mitleid und Spott.

Real Madrids neuer Cheftrainer Álvaro Arbeloas hat einen Fehlstart hingelegt.

Nur einen Tag nach seiner offiziellen Vorstellung verlor der Ex-Profi mit den Königlichen 2:3 gegen den spanischen Zweitligisten Albacete und flog damit im Achtelfinale aus dem Pokalwettbewerb Copa del Rey.

Sport1 zeigt die internationalen Pressestimmen im Überblick:

Spanien

Marca: „Real Madrid unterlag bei Álvaro Arbeloas Debüt als Trainer der Königlichen, aber das lag nicht am Trainer. Die Mannschaft zeigte sich ähnlich wie an anderen Tagen: Desinteressiert, wie es in den letzten Monaten üblich war mit Alonso und mit Ancelotti. Ein gescheitertes Projekt nach dem anderen.“

Mundo Deportivo: „Álvaro Arbeloas Debüt endete in einer totalen Katastrophe. Es war ein Hallo und Auf Wiedersehen für den Trainer in der Copa del Rey und mit ihm seine Mannschaft Real Madrid, die innerhalb von vier Tagen den spanischen Supercup verlor und aus dem Pokal ausgeschieden ist, gegen eine tapfere Mannschaft aus Albacete.“

Sport: „Monumentaler Spott bei Arbeloas Debüt: Bei der ersten Gelegenheit kam es zum Totalschaden. Das schlimmste Debüt, das man sich vorstellen kann. Der Beweis, dass niemand am Steuer sitzt. Madrid war die Mannschaft der zweiten Liga. Javi Villar stellte die weiße Abwehr bloß und Jefté Betancor sorgte mit einem Doppelpack in der 94. Minute für das Aus von Vinicius im Pokal und schrieb damit Geschichte. Madrid wird im Viertelfinale nicht dabei sein. Und schon gar nicht Xabi Alonso, der erleichterter ist als alle anderen.“

AS: „Die Genesung wird, wenn sie denn kommt, langsam voranschreiten. Und eine Katastrophe, die in die Geschichte eingehen wird, scheint nicht der beste Start in eine neue Ära zu sein. Wenn das Spiel in Albacete eine Lehre hinterlassen hat, dann die, dass die Ersatzbank weit davon entfernt ist, eine echte Rettungsmannschaft zu sein. Die meisten Spieler waren Ersatzspieler, darunter Veteranen und Neulinge, und sie konnten ihren Status in einem so unangenehmen Spiel wie dem in der Nacht in La Mancha nicht verbessern. Arbeloa hat es mit der Rotation übertrieben, und die Mannschaft hat innerhalb von weniger als einer Woche die zweite Chance auf einen Titel, den vielleicht am leichtesten zu erreichenden, verspielt.“

England

BBC: „Das ist ein absoluter Albtraum für Real Madrid, und niemanden, auf den es härter wirkt als Arbeloa. Das Ergebnis gegen eine Mannschaft auf Platz 17 in Spaniens zweiter Liga ist so überwältigend, dass es fast fiktiv wirkt. Für einen Verein, der Erfolg an Trophäen und Dominanz misst, wird ein Verlieren für die Fans nicht nur peinlich sein, sondern auch äußerst besorgniserregend.“

Goal: „Real Madrid war defensiv miserabel und unterlag trotz Toren von Franco Mastantuono und Gonzalo Garcia dem Zweitligisten Albacete in der Copa Del Rey mit 2:3, womit Alvaro Arbeloas Regentschaft mit einem Start zum Vergessen beginnt. Los Blancos hatten den Großteil des Balls, erspielten sich aber nur wenige klare Torchancen.“

Frankreich

L’Equipe: „Ein Albtraumabend für Arbeloa bei seinem ersten Spiel. Was, wenn das Problem bei Real Madrid über den Fall von Xabi Alonso hinausgeht? Zwei Tage nach der Entlassung des Basken konnte sich sein Nachfolger Álvaro Arbeola kein schlechteres Szenario vorstellen, um seine Amtszeit als Cheftrainer der ersten Mannschaft zu starten. Trotz einer leichten Verbesserung in der zweiten Halbzeit gelang es Real nie, das Spiel zu entscheiden.“

Italien

La Gazzetta Dello Sport: „Alvaro Arbeloas Abenteuer auf der Bank von Real Madrid beginnt auf die schlimmstmögliche Weise. Real Madrid zu trainieren ist einer der schwierigsten Jobs der Welt. Wenn Álvaro Arbeloa das in seinen 238 Spielen als Spieler bei den Blancos nicht schon erkannt hatte, wird er nach den 95 Minuten im Stadion Carlos Belmonte sicherlich keine Zweifel mehr haben. Denn seine Erfahrung auf der Bank der Blancos begann mit einer gigantischen Katastrophe.“