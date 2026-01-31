Rückschlag für ter Stegen und Girona

SID 31.01.2026 • 15:55 Uhr Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen verliert mit seinem neuen Klub beim Tabellenletzten.

Rückschlag für Marc-André ter Stegen und den FC Girona: Der deutsche Fußball-Nationaltorhüter unterlag mit seinem neuen Klub beim Tabellenschlusslicht Real Oviedo 0:1 (0:0).

Girona verpasste es durch die erste Niederlage im fünften Spiel des neuen Jahres, sich weiter von der Abstiegszone in der spanischen La Liga abzusetzen.

Ter Stegen bei Gegentreffer chancenlos

Ter Stegen war in seinem zweiten Spiel für Girona beim Gegentreffer von Ilyas Chaira (74.) chancenlos. Zuvor verhinderte der vom FC Barcelona ausgeliehene Schlussmann gegen Chaira (45.) und Haissem Hassan (57.) einen Rückstand.