Ist dieser Abgang für Flick die "größte Enttäuschung des Lebens"?

Maximilian Lotz 17.01.2026 • 13:48 Uhr Der FC Barcelona verliert ein vielversprechendes Talent. Barca-Trainer Hansi Flick soll über den Abgang alles andere als glücklich sein.

Im vergangenen Oktober funkelte der Rohdiamant Dro Fernández erstmals auf der ganz großen Bühne. Sein Debüt in der Champions League verzückte die Presse und erfüllte seinen Trainer Hansi Flick mit Stolz.

Doch nur wenige Monate später ist davon nicht mehr viel übrig. Denn statt beim FC Barcelona in die Fußstapfen großer Mittelfeld-Legenden zu treten, schlägt Barcas Eigengewächs nun einen neuen Weg ein. Eine Entscheidung, die bei Flick offenbar gar nicht gut ankam.

Einem Bericht der in Barcelona ansässigen Zeitung Sport zufolge soll Flick alles andere als erfreut darüber gewesen sein, als er am Freitag vom nun unmittelbar bevorstehenden Abgang seines Schützlings erfahren habe.

Barca-Trainer Flick spricht offenbar von „größter Enttäuschung“ seines Lebens

Es ist sogar die Rede davon, dass Flick seinem Umfeld gegenüber von „der größten Enttäuschung“ seines Lebens gesprochen habe.

Der Barca-Coach hatte das Talent aus der berühmten Kaderschmiede La Masia im Sommer mit auf die Asien-Tour der Katalanen genommen. „Er ist ein großes Talent und La Masia hat einmal mehr fantastische Arbeit geleistet“, sagte Flick damals.

„Merken Sie sich diesen Namen“, schrieb die Marca seinerzeit über den Youngster, der am 12. Januar volljährig wurde.

Nach seinem Debüt in LaLiga Ende September bot Flick ihn im Oktober beim 6:1-Sieg gegen Olympiakos Piräus sogar von Beginn an auf. Fernández zahlte das Vertrauen mit einer Torvorlage zurück - und sorgte auch sonst für Begeisterung. Er zeigte Details „seines enormen Talents“, schrieb die Sport.

Doch es blieb anschließend bei vereinzelten Kurzeinsätzen. Dreimal wurde Fernández in der Liga nach seinem Debüt in der Königsklasse noch eingewechselt, ansonsten fand er sich auf der Bank wieder.

Auch der BVB wurde gehandelt - PSG macht wohl das Rennen

Und offenbar fehlt ihm angesichts der großen Konkurrenz im starbesetzten Barca-Mittelfeld die Perspektive, zeitnah mehr Einsatzminuten zu sammeln.

Zwar nannte die AS auch Borussia Dortmund als „aussichtsreichen Kandidaten“, aber das Rennen macht nun wohl Paris Saint-Germain. Laut L‘Équipe soll das französische Schwergewicht eine Einigung mit Dro erzielt haben.