Sieg im Clásico: Flicks stolze Finalserie hält

SID 11.01.2026 • 22:05 Uhr Der FC Barcelona holt gegen Real Madrid den spanischen Supercup.

"Finalspezialist" Hansi Flick hat den FC Barcelona zum nächsten Titel geführt. Der Meister besiegte im Finale des spanischen Supercups den Erzrivalen Real Madrid in Dschidda mit 3:2 (2:2) und sorgte damit dafür, dass Flicks bemerkenswerte Serie hielt. Der ehemalige Bundestrainer gewann auch sein achtes Endspiel als Coach.

Raphinha (36., 73.) und Robert Lewandowski (45.+4) sorgten mit ihren Toren für den Sieg im Clásico in Saudi-Arabien. Vinicius Junior (45.+2) und Gonzalo Garcia (45.+6) glichen für die Königlichen zweimal aus. Damit verpasste der ehemalige Leverkusener Meistermacher Xabi Alonso seinen ersten Titel als Coach von Real. Nationalspieler Antonio Rüdiger fehlte angeschlagen.

Real zog sich von Beginn an weit zurück und lauerte auf schnelle Umschaltmomente. Daraus entstand die erste Chance durch Vinicius Junior (15.). Barcelona dominierte danach mit viel Ballbesitz die Begegnung. Die Führung durch Raphinha war verdient, eine Minute zuvor hatte der Brasilianer noch eine große Chance ausgelassen.

Es folgte eine verrückte Nachspielzeit: Nach einem starken Solo glich Vinicius Junior zunächst aus. Der Ex-Münchner Lewandowski brachte die Katalanen erneut nach vorne, doch Garcia hatte im ersten Durchgang das letzte Wort.

In Hälfte zwei wurde Real aktiver, doch Raphinha schnürte den Doppelpack. Danach brachte Alonso den zuletzt verletzten Superstar Kylian Mbappé - ohne Erfolg. Die stolze Serie von Flick hielt, auch wenn Frenkie de Jong nach einem Foul an Mbappé in der Nachspielzeit noch die Rote Karte sah.