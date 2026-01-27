Sohn von Real-Legende Marcelo unterzeichnet Profivertrag

SID 27.01.2026 • 13:38 Uhr Enzo Alves, Sohn von Ex-Real-Star Marcelo, hat offiziell bekanntgegeben, dass er seinen ersten Profivertrag bei Real Madrid unterschrieben hat.

Enzo Alves, Sohn des ehemaligen Real-Stars Marcelo, hat seinen ersten Profivertrag beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid unterschrieben. „Hala Madrid!“ schrieb Alves bei Instagram und postete mehrere Fotos vom Tag der Unterschrift, auf denen auch sein Vater zu sehen ist.

Anders als Marcelo ist der 16-Jährige nicht in der Abwehr, sondern im Sturm aktiv und durchlief seit seinem achten Lebensjahr sämtliche Jugendmannschaften der Königlichen.

Dort konnte er vor allem mit Toren auf sich aufmerksam machen und steht kurz vor seinem 200. Treffer für die Real-Jugend.

Real Madrid: Marcelo-Sohn von Arbeloa trainiert

Der Spanier durfte sich vor einem Jahr mit erst 15 Jahren in Reals U19 beweisen und traf dabei im Derby gegen Atletico. Auch für die Reservemannschaft Real Madrid Castilla war Alves bereits im Einsatz und wurde dort vom heutigen Real-Cheftrainer Alvaro Arbeloa trainiert.