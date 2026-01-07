Spaniens Supercopa wohl bis 2030 in Saudi-Arabien - und Doha

SID 07.01.2026 • 05:33 Uhr Fans protestierten, Spieler schimpften - genutzt hat es nichts: Spaniens Supercup soll auf Jahre ein "Auswärtsspiel" bleiben.

King Abdullah Sports City statt Estadio Santiago Bernabéu: Der spanische Supercup wird wohl bis mindestens 2030 im arabischen Raum stattfinden. Die Sportzeitung As berichtet kurz vor den diesjährigen Halbfinals von einer bevorstehenden Einigung zwischen Spaniens Fußballverband RFEF und Saudi-Arabien auf eine entsprechende Vertragsverlängerung.

Eine Ausnahme soll die kommende Ausgabe im Jahr 2027 sein: Saudi-Arabien kommt dann aufgrund der zeitgleich stattfindenden Asien-Meisterschaft als Gastgeber nicht infrage. Die Supercopa soll bei dieser Gelegenheit aber nicht etwa nach Spanien zurückkehren, sondern nach Doha in Katar ausweichen.

Jegliche Kritik von Spieler- und Fanseite scheint somit auf taube Verbandsohren zu stoßen. Vor dem Aufeinandertreffen mit dem FC Barcelona am Mittwoch (20.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) hatte Athletic Bilbaos Flügelstürmer Inaki Williams über den Spielort in der Wüste geschimpft: „Für mich ist es scheiße, in Saudi-Arabien zu spielen, wir fühlen uns dort wie die Gastmannschaft.“